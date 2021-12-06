شركة إسرائيلية تطور اختبار الحمل ليصبح عن طريق اللعاب

قامت الشركة بتجربتها على 300 امرأة، ليتبين بعد ذلك أن هذه التقنية موثوقة بنسبة 97 في المئة

طورت شركة Salignostics الإسرائيلية، أول اختبار حمل في العالم عن طريق اللعاب، بحيث تظهر النتيجة الأولى في بضع ثوان، والنهائية بعد 13 دقيقة، وتم تسويق المنتج في إسرائيل وتنتظر الشركة الحصول على براءة اختراع دولية، على أمل تسويقه في أوائل العام المقبل.

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وقال الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Salignostics، البروفيسور آرون بالمون، لـ i24NEWS، إن "الهرمونات التي تنتشر في دمائنا يمكن التعرف عليها أيضًا في اللعاب"، مضيفا "إن اللعاب يجعل من الممكن الكشف عن الحمل من أول تأخير في الدورة الشهرية".

وتم إنشاء هذه الطريقة السريعة والاقتصادية بفضل التقنيات المستخدمة في اكتشاف فيروس كورونا، وقامت الشركة بتجربتها على 300 امرأة، ليتبين بعد ذلك أن هذه التقنية موثوقة بنسبة 97٪ وهي مطابقة تقريبًا لاختبار البول.

وأكدت شركة Salignostics، وهي شركة طبية ناشئة مقرها في مستشفى هداسا في القدس، أن هذا الإختبار يمكن أن يجعل الحياة أسهل لكثير من النساء، وأن تكلفته المالية 13 يورو أقل من تكلفة اختبار البول العادي.