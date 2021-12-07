الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال بناء الحاجز الأمني تحت الأرض بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة

لا يوجد في العالم كله، أي شيئ مشابه للحاجز الإسمنتي هذا الذي أنشأناه تحت الأرض، إنها عملية معقدة للغاية

شارك وزير الأمن بيني غانتس اليوم الثلاثاء، في حفل تدشين الجدار الأمني المقام على طول الحدود مع قطاع غزة بمشاركة قائد الجيش افيف كوخافي ونائب وزير الأمن آلون شوستر ومدير عام وزارة الأمن امير ايشيل وكوكبة من المسؤولين.

وأفاد مسؤول كبير في قيادة الجيش الإسرائيلي الجنرال عيران اوفير وفق النشر في واينت أنه تم استكمال عملية بناء الجدار الأمني التحت أرضي ووصفه بـ"سابقة على مستوى العالم" في إشارة الى الجدار الأسمنتي المزود بأجهزة استشعار متطورة، المقام تحت الأرض على امتداد الحدود مع قطاع غزة جنوبي اسرائيل. وقال الجنرال اوفير إنه تم انجاز 65 كم من الجدار الذي أقيم بهدف وضع حد لبناء الأنفاق من الجانب الفلسطيني داخل القطاع والتي تهدد سلامة وأمن البلدات الإسرائيلية المجاورة فضلا عن انتهاك السيادة الإسرائيلية. ونوه الى ان الهدف التالي هو أنجاز 130 كم شمالي القطاع.

واستمر بناء الجدار الهادف إلى إحباط خطر الأنفاق، مدة ثلاث سنوات ونصف. ويضم المشروع عوائق سطحية وبحرية تقوم على أساس التكنولوجيا المتقدمة. ويذكر أنه تم خلال بناء هذا الحاجز المنيع اكتشاف وتدمير عشرات الأنفاق التي شرع الفلسطينيون ببنائها.

ويضيف الجنرال الإسرائيلي "إن العمل لم يكن سهلاً. مررنا بـ 15 جولة من القتال وتعرضنا لإطلاق النار ولم نوقف العمل باستثناء الحالات التي تم فيها إطلاق النار علينا. وحتى وقتئذ، كنا نعاود العمل بعد بضع ساعات. وبلغ عدد العمال في ذروة العمل 1200 عامل معظمهم من خارج البلاد وأصحاب معرفة بتشغيل ماكينات الحفر الحديثة".

"تطلب مشروع بناء الجدار الأمني كميات كبيرة من مواد البناء تزيد عن ثلاثة ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 330 ألف شاحنة تقف الواحدة تلو الأخرى. وهو بعبارة توضيحية، مثل الطريق من هنا وحتى إيطاليا. كمية الباطون زادت عن مليوني متر مكعب أي ما يعادل 220.000 شاحنة. اما كمية الحديد فكانت 140.000 طن حديد.

وأوضح المسؤول الأمني أن هذا العائق ضرب تماماً مقدرة بناء الأنفاق من الجانب الفلسطيني باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ونحن على أهبة الاستعداد باستمرار، وهناك محاولات مستمرة (بناء أنفاق للوصول إلى السياج). يمكن الإشارة إلى أن هناك نظامًا كبيرًا مهمًا هنا. "من المفترض أن يوفر إجابة مفادها أن لا أنفاق ستخترق حدود دولة إسرائيل، ولكن ليس هنالك ضمانة تامة بنسبة 100٪ على أي شيء في الحياة. لقد قدمنا إجابة بحيث يكون الأمر تقريبًا مستحيل."

كما أضاف أن "هذا أحد أكثر المشاريع الهندسية تعقيدًا التي أنشأتها المؤسسة الأمنية على الإطلاق". "لا يوجد في العالم كله، أي شيئ مشابه للحاجز الإسمنتي هذا الذي أنشأناه تحت الأرض. إنها عملية معقدة للغاية على الصعيد التشغيلي والهندسي وعلى صعيد الأداء."