وزير الخارجية الروسي يجري جولة شرق أوسطية تشمل 4 دول من بينها إسرائيل والمغرب

وزير الخارجية لافروف، سيشارك خلال زيارته للمغرب في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، سينطلق الأحد المقبل، في جولة عمل إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب، حسب وكالة الأنباء "تاس" الروسية .

وقال بوغدانوف، إن وزير الخارجية لافروف، سيشارك خلال زيارته للمغرب في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، الذي يعقد الأسبوع المقبل في مدينة مراكش، مضيفا "في المغرب، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية والاتصالات مع قيادة المملكة، سيجري حدث مهم للغاية هو اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية".

وأشار بوغدانوف: "نعمل على تحضيره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة. نأمل في أن يكون هناك تمثيل قوي وواسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية".