وزير الاستخبارات الإسرائيلية: يجب تسهيل دخول اليهود لزيارة بلادهم

بخصوص الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في زيارة عائلاتهم اتخذت الحكومة عدة خطوات لمعالجتها لهذه القضية

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية، اليعازر شتيرن، "إن على الحكومة أن تضع تسهيلات خاصة لدخول المواطنين اليهود الأجانب الذين يرغبون في زيارة إسرائيل"، بعد أن قامت بإغلاق حدودها أمام جميع الأجانب في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكد شتيرن: "نحتاج إلى التحرك ومنح الحق في القدوم إلى إسرائيل للمواطنين الإسرائيليين والأجانب وكذلك للعالم اليهودي"، مشيرا إلى أنه يمكن منح الزوار اليهود مكانة خاصة من خلال الأطر التنظيمية مثل الموجودة في رحلات بيرثرايت أو غيرها من برامج التجربة الإسرائيلية.

وأضاف شتيرن، بخصوص الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في زيارة عائلاتهم خلال فترة كورونا، "أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجتها لهذه القضية، لكنه أقر بأن المهاجرين عانوا نتيجة السياسات الحكومية".

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي، أعلن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني سلسلة قيود جديدة، تهدف الى الحد من انتشار الفيروس بطفرته الجديدة اوميكرون. وبرز من بين القرارات الجريئة إغلاق مطار بن غوريون بوجه القادمين من السياح الأجانب، كما تم إقرار فرض الحجر الصحي على جميع الإسرائيليين العائدين من الخارج لمدة ثلاثة أيام بما في ذلك أولئك الذين تطعموا، وفرض مراقبة حركة العائدين من السفر والذين تأكدت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد، من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).