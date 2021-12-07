استطلاع بين الإسرائيليين: الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في حروبه الأخيرة

وفي نفس الوقت، جدّد الاستطلاع ثقة المجتمع الإسرائيلي بقوة الجيش وقدرته العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية

اشار استطلاع للرأي أجراه معهد "أبحاث الأمن القومي في إسرائيل" أن الغالبية في المجتمع الإسرائيلي يعتبر أن الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في الحرب الأخيرة في غزة. وقالت د. تسيبي يسرائيلي الباحثة في المركز لمراسل قناة I24news أدهم حبيب الله أن استطلاعاً مماثلاً تم إجراؤه بعد حرب لبنان عام 2006 وكانت النتائج مطابقة.

وبحسب الاستطلاع، بات الشعور السائد في إسرائيل أن الجيش لم يعد قادراً على حسم المعارك في العقدين الأخيريين، وأن معادلة الهدوء وعدم وقوع ضحايا باتت بمثابة النصر في الحرب .

وجدّد الاستطلاع ثقة المجتمع الإسرائيلي بقوة الجيش وقدرته العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية، على كافة الجبهات في آن واحد.

وأفاد مراسل القناة أدهم حبيب الله انه وخلال الحديث مع د. تسيبي يسرائيلي، أكدت الأخيرة أن حربي عام 1967 و 1972 كانت بمثابة حرب على الوجود، بينما ومنذ حرب لبنان اعتاد المجتمع الإسرائيلي على مثل هذه الجولات، وباتت المعادلة الأمنية هي تثبيت الهدوء.