وزارة الصحة الإسرائيلية: تطعيم المواطنين بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمر محتمل

وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، "قد توافق إسرائيل على إطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يتلقى الإسرائيليون قريبًا الجرعة الرابعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حال تبين أن فعالية الجرعة الثالثة تنخفض مع الوقت.

قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، "قد توافق إسرائيل على إطلاق حملة تطعيم بجرعة رابعة"، مضيفا، "لا نعرف متى سيحدث ذلك، لكن إذا رأينا أن فعالية اللقاح تنخفض بعد فترة زمنية معينة، حتى بعد الجرعة المعززة ، فيمكننا التوصية بجرعة رابعة"، حسب صحيفة إسرائيل هيوم.

وأضاف هورويتز، "سنتخذ قراراتنا بناء على الحاجة الطبية" مشيرا إلى أن "هناك لقاحات ضد فيروسات تؤخد سنويا مثل لقاح الإنفلونزا"، مؤكدا "يمكننا أن نرى اليوم أن القرار بإعطاء الدواء المعزز للجميع، قبل الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كان منطقيا، وإلا لكان هناك الكثير من الوفيات بإسرائيل".