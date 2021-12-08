اصابة امرأة إسرائيلية بحالة متوسطة بعملية طعن قرب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

تعرضت للطعن أثناء اصطحاب أطفالها إلى المدرسة، وأن أطفالها لم يصابوا بأذى

افادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تعرضت للطعن في ظهرها وأصيبت بجروح عند مدخل منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في المدينة، واعلنت الشرطة الاسرائيلية بوقت لاحق عن اعتقال المنفذة وهي قاصر بجيل 15 عاما خلال تواجدها بمؤسسة تعليمية بالقرب من مكان العملية.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى، إن المرأة أصيبت بطعنات في ظهرها لكنها واعية تماما وفي حالة مستقرة، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وأشار مسعفو نجمة داوود الحمراء أن المرأة تعرضت للطعن أثناء اصطحاب أطفالها إلى المدرسة، وأن أطفالها لم يصابوا بأذى وظلوا مع ضباط الشرطة في مكان الحادث.

فيما أكدت الشرطة في بيان أنها"تلقت بلاغا الساعة الـ7:30 عن طعن بالقرب من مفترق مدخل حي الشيخ جراح في القدس"، و ذكرت "ان المشتبه بها طعنت شابة بالعشرينات وفرت من المكان، واثر ذلك قامت عناصر الشرطة بعمليات تمشيط واسعة بالاستعانة بمروحية شرطية، وفي النهاية القت القبض على المشتبة بها، وهي قاصر ، في احد المؤسسات التعليمية القريبة من موقع الحدث".