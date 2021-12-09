إسرائيل: أستاذة بجامعة تل أبيب تفوز بجائزة أمريكية لتقديمها أبحاث حول مرض الزهايمر

"كيف تستجيب مجموعات معينة من الأدوية المرشحة لطفرات الجينات الجسدية التي تتراكم مع تقدم الإنسان في العمر"

فازت البروفيسور إيلانا جوزيس، من جامعة تل أبيب، بجائزة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب (NAM) لمساهمتها العلمية المشتركة مع باحثين من جامعة هونغ كونغ، في تقديم نهج قائم على الذكاء الاصطناعي، يحسن عملية تحديد الأدوية الفعالة للعلاجات الجديدة لمرض الزهايمر.

وأعربت البروفيسور جوزيس، عن سعادتها، لكون "المجتمع الدولي يبدل جهودا، ويستثمر في تعزيز الحلول لأمراض مثل مرض الزهايمر"، مضيفة "إنه لشرف عظيم لي أن أحظى بهذه الجائزة العلمية العالمية".

وتُظهر الدراسة العلمية، التي نالت بها البروفيسور جوزيس الجائزة، "كيف تستجيب مجموعات معينة من الأدوية المرشحة لطفرات الجينات الجسدية التي تتراكم مع تقدم الإنسان في العمر"، بحيث أنه تم تشخيص أكثر من 50 مليون شخص بمرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم، حتى الآن.

ومن بين أكثر من 1000 مترشح، منحت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب، حوالي 150 جائزة بقيمة 44000 يورو لتعزيز الأفكار المبتكرة في جميع التخصصات، بما في ذلك الطب والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية، وغيرها.

ويُشار إلى أن جامعة تل أبيب، تضع الأبحاث حول مرض الزهايمر على رأس أولوياتها العلمية.