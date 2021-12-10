إسرائيل: تسجيل 14 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" وتكاثر العدوى في البلاد بلغ 1.1 في المئة

"الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الموجة الخامسة هي إعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاح وتطعيم الأطفال"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 35 حالة، وتشير معطيات الوزارة، إلى تسجيل قرابة 600 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مؤشر تكاثر العدوى في البلاد إلى 1.1 في المئة، ليقارب عدد الحالات النشطة الـ 6000.

وفي حديث خاص لـ i24NEWS أكد أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية، في الجامعة العبرية في القدس، هيرفي بيركوفير، أن "هاته الأرقام تُظهر أن إسرائيل ستكون بخير في بداية الموجة الخامسة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون 15 يومًا فقط من حيث معدل الاستشفاء"، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الموجة الخامسة هي إعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاح وتطعيم الأطفال".

ومن المتوقع أن تبت الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، في مسألة احتمال شراء عشرات آلاف الجرعات لدواء جديد ضد كورونا، من صنع شركة فايزر بمبلغ حوالي 100 مليون شاقل، التي من المنتظر أن تصل إلى البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل في حال إتمام تنفيذ الصفقة.

وأعلنت شركة فايزر أن "الدواء الجديد أثبت نجاعته في منع تفاقم الإصابة وباء كورونا، والتسبب في وفيات لدى قرابة 90 بالمئة من الحالات المصابة".

وبلغ عدد المصابين، الذين توصف حالتهم بالخطيرة 93 حالة، في ما وصل إجمالي الوفيات 8210 منذ تفشي الوباء في البلاد، وبلغ عد المطعمين بالجرعة الثالثة 4.118.661، والجرعة الثانية 5.788.571، والجرعة الأولى 6.398.483، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.