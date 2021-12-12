اسرائيل/كورونا: رئيس الوزراء يحرض على الخروج للتطعيم للوقاية من اوميكرون

بينيت: معظم الأطفال في إسرائيل غير مُلقحين - هذه هي الحقيقة وهذا مكمن الخطر

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، نداء الى كافة المواطنين بضرورة الخروج للتطعيم لمواجهة المتحور الجديد الذي داهم اسرائيل مثلما داهم دول العالم. وأوضح بينيت أن سرعة اتخاذ القرارات على مستوى الدولة بخصوص متحور اوميكرون جعلت اسرائيل في مكان أفضل مقارنة بما يجري في الدول الأوروبية التي تجد نفسها مضطرة لفرض إغلاقات وتقييدات جديدة عدا عن الفوضى وكل ذلك عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأضاف بينيت "إننا نعلم بالفعل بحقيقة دخول متحور اوميكرون الى إسرائيل، لكن في الوقت الحالي، على ضوء الخطوات التي قمنا بوضعها وتنفيذها فإن الأرقام ما تزال صغيرة نسبيًا. وليس من الصعب أن نفهم أنه في حالة فتحنا أبواب مطار بن غوريون على مصراعيه، فإن الأرقام سترتفع بسرعة كبيرة، لكن الحفاظ على الحدود لا يكفي".

وأشار بينيت الى أن "استراتيجية العمل لمواجهة اوميكرون تتكون من عنصرين: الأول - تأخير دخول "أوميكرون" إلى إسرائيل قدر الإمكان من خلال تأمين الحدود، وثانيًا - الاستفادة من هذه الأيام الثمينة لزيادة حصانة جميع مواطني الدولة. الحقيقة هي أننا في الوقت الحالي لا نتمتع بالحماية الكافية"، مشدداً على اهمية الخروج بأعداد كبيرة لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحذر بينيت من التراخي بهذا الشأن بقوله "أن اوميكرون يؤذي الأطفال. شاهدنا ذلك في دول أخرى وشاهدناه في إسرائيل أيضًا. في هذا الأسبوع فقط، توفي اثنان من طلاب المدرسة الإعدادية من نفس الفصل من أوميكرون في إنجلترا، أحدهما لم يتم تطعيمه على الإطلاق، والآخر تلقى تطعيماً جزئيًا على ما يبدو." وختم بالقول " معظم الأطفال في إسرائيل غير مُلقحين - هذه هي الحقيقة، وهذا مكمن الخطر. لا يتم تطعيم معظم الأطفال الإسرائيليين حاليًا ، ولا حتى باللقاح الأول. لذلك اخرجوا واستغلوا هذه الأيام الثمينة".

من جانب آخر، نوه بينيت الى أن وزارة الصحة ستطلق برنامج طوارئ لرفع نسب التطعيمات "لأننا في سباق ضد اوميكرون". وأشار الى أنه ابتداء من صباح اليوم، سيتم إجراء التطعيمات في المدارس في جميع أنحاء البلاد. "وسوف ندرس وننظر في إمكانية طرح لقاح رابع على السكان المعرضين للخطر."