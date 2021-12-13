إسرائيل: الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة لجمال الكون لعام 2021

استطاعت ساندو، القادمة من ولاية البنجاب بالهند، التفوق والوصول إلى النهائيات من بين 80 متسابقة

فازت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، اليوم الإثنين، بلقب ملكة جمال الكون في مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا، وصيفة أولى وملكة جمال جنوب إفريقيا لاليلا مسوان، وصيفة ثانية.

وقالت ساندو بعد انتهاء المسابقة، "إسرائيل بلد جميل" مضيفة أن "الجزء المفضل لديها من جولتها في إسرائيل هو الذهاب إلى الماء والسباحة مع الدلافين في دولفين ريففي إيلات"، حسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

واستطاعت ساندو، البالغة من العمر 21 عامًا و القادمة من ولاية البنجاب بالهند، التفوق والوصول إلى النهائيات من بين 80 متسابقة من جميع أنحاء العالم، وكانت بين المتنافسات على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني، اللتان قامت دولتاهما بتطبيع علاقاتهما مع اسرائيل العام الماضي.

يشار إلى أن النسخة 70 من المسابقة السنوية التي تقام في اسرائيل واجهت للمرة الأولى أيضا تعقيدات بسبب وباء كورونا.