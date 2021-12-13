إسرائيل : اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاح توصي بعدم إعطاء الجرعة الرابعة ضد لكورونا

أكد مسؤولو الصحة الإسرائيلية بأن الفترة الزمنية بين الشفاء والتطعيم يمكن تقصيرها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر

قررت اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاح في إسرائيل، أمس الأحد، عدم التوصية بإعطاء جرعة رابعة من لقاح وباء كورونا لعامة الناس، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من نقص المناعة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، إن هناك "احتمالا كبيرا أن يتم التوصية بلقاح آخر لكورونا، لكن علينا أن نرى متى"، مضيفا "ما زلنا لا نرى إمكانية إعطاء لقاح رابع لعامة السكان" حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقد أكد مسؤولو الصحة بأن الفترة الزمنية بين الشفاء والتطعيم يمكن تقصيرها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، أعلن رئيس خدمات الصحة العامة أمس الأحد، أن إسرائيل ستضع المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا على قائمتها للدول "الحمراء" اعتبارًا من الأربعاء المقبل، كما أكدت من جهتها الدكتورة شارون ألروي بريس، أن هذا القرار يأتي في ظل زيادة معدل الإصابة بفيروس كوفيد في هذه الدول.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال: إن إسرائيل "تستعد للحاجة" لإعطاء حقنة رابعة في بداية العام الجديد، كما تحدث وزير الصحة نيتسان هورويتز، الأسبوع الماضي عن الحاجة المحتملة إلى جرعة معززة ثانية.