يتم إجراء العديد من الأنشطة كل أسبوع في "يونغ يديش"، بما في ذلك حفلات موسيقى كليزمر كل يوم أحد

في محطة الحافلات المركزية بمدينة تل أبيب، أنشأ ميندي كاهان، مكتبة "يونغ يديش" والتي تحتوي عشرات الآلاف من الكتب تعود بعضها إلى ما يقرب من 100 عام المكتوبة بلغة "الايديش"(لغة تدمج بين اللغة العبرية والالمانية)، في الطابق الخامس لمبنى متهدم وغير صحي، ومهدّد بالإغلاق.

أصول "يونغ يديش"

حول ميندي كاهان، الطابق السفلي من منزله إلى مركز ثقافي "يونغ يديش" بعد مرور سنوات عليه وهو يجمع الكتب باللغة اليديشية، والتي معظمها جاءت من التبرعات للعديد من المتطوعين من جميع أنحاء إسرائيل، وذلك بعد أن أدرك أنه لا يوجد مكان يمكن للقراء أن يجدوا فيه هذا النوع من المواد، وفق ما أورده ميندي في تصريحه لـ i24NEWS.

En: Caroline Haïat / i24news ميندي كاهان ، مؤسس مركز "يونغ يديش"

وأضاف ميندي "منذ عام 1996 ، ننظم عدة مرات في الأسبوع اجتماعات ودورات وأحداث موسيقية وقراءات حول اللغة اليديشية مع فنانين يأتون حتى من الخارج. وعندما رأيت حماس الجمهور ، أدركت أن اللغة اليديشية بحاجة إلى أن تكون أكثر انكشافًا ويمكن الوصول إليها للجميع ، لأنه في ذلك الوقت لم يقدم أحد هذا النوع من النشاط".

En: Caroline Haïat / i24news مركز "يونغ يديش" في محطة حافلات تل أبيب

وكشف ميندي لـ i24NEWS، » عندما فتحت باب هذا الاستوديو بدون نوافذ بدون كهرباء في عام 2006، علمت على الفور أنه تم إنشاؤه من أجلي. أحب الأماكن غير العادية، لأن هذا أيضًا هو جوهر اللغة اليديشية، كان لابد من الحفاظ على جانبه الغامض والغريب ، تمامًا مثل هذا المكان "،

يتم تنظيم آلاف الكتب أبجديًا حسب المؤلف والنوع أو الموضوع. هناك كتب عن السياسة، المحرقة، الأدب، الإثنوغرافيا، الأدب الأجنبي المترجم، ولكن هناك أيضًا المجلات والمجموعات الشعرية والموسوعات والصحف بالإضافة إلى التسجيلات الموسيقية والعشرات الموسيقية.

Caroline Haïat / i24news مركز "يونغ يديش" في محطة حافلات تل أبيب

كما يتم إجراء العديد من الأنشطة كل أسبوع في "يونغ يديش"، بما في ذلك حفلات موسيقى كليزمر كل يوم أحد (نمط موسيقي يهودي وتراث موسيقي خاص بـ اليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية والذي تطور من القرن الخامس عشر) .

وأكد ميندي ، أن حلمه هو جعل "يونغ يديش" مركزًا ثقافيًا عالميًا يحتوي على كتب اليديشية مترجمة إلى جميع اللغات.

وظائف مندي كاهان المتعددة

ولد مندي في أنتويرب في بلجيكا، لعائلة أرثوذكسية متدينة، وانتقل إسرائيل في سن مبكرة، و درس الأدب في جامعة القدس، ثم أصبح ممثلًا ثم صحفيًا وقام بالتدريس في عالم لغة اليديش، كما شارك أيضًا في مسرح غيشر في يافا وكذلك في عدة أفلام، و حصل بشكل خاص على دور في الفيلم النمساوي Murer: Anatomy of a Trial في عام 2019 والذي حصل على جوائز عن الهولوكوست.

كما يقوم ميندي كاهان حاليًا بتصوير سلسلة من أجل نيتفليكس حول الحياة اليهودية واليديشية في أنتويرب، والتي سيتم إصدارها في عام 2022.

En: Caroline Haïat / i24news مركز "يونغ يديش" في محطة حافلات تل أبيب

ثاني أكبر محطة حافلات في العالم مهددة بالهدم

يبقى مستقبل "يونغ يديش" في المحطة غير مؤكد بسبب التهديد بالإغلاق المعلق فوق المحطة المركزية.

وحسب وزير النقل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، فإن المبنى المكون من سبعة طوابق، والذي افتتح في عام 1993 كان من المقرر إغلاقه في أوائل ديسمبر/كانون الأوَّل بسبب الضوضاء والظروف غير الصحية والمخاوف الأمنية.

Caroline Haïat / i24news مركز "يونغ يديش" في محطة حافلات تل أبيب

وقال مندي إن "الإغلاق الذي كان من المقرر أن يتم في 5 كانون اول/ديسمبر تم تأجيله لمدة 30 يومًا ، ولكن بالتأكيد سيتم تأجيله لبضعة أشهر أو حتى عدة سنوات. في الوقت الحالي ، نحن نبقى هناك ، وليس لدينا مكان آخر مخطط له".

Caroline Haïat / i24news محطة حافلات تل أبيب (تهانا مركازيت)

يشار إلى أن المحطة المركزية تقع في حي نفيه شيانان (الواحة المباركة)، الذي تم إنشاؤه في عام 1921 على أرض تابعة للبلدية، جنوب تل أبيب، وتم افتتاح المحطة في آب/أغسطس 1993 بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، يتسحاق رابين، ورئيس البلدية شلومو لاهط.