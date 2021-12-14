الضفة الغربية: تفكيك خلية لحركة الطلاب التابعة لحركة حماس و اعتقال 11 طالبا في جامعة النجاح الوطنية

المشتبه بهم متورطون في "تحويل أموال وتنظيم مسيرات لدعم حركة حماس، بالإضافة إلى حملات تحريضية"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيجاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أنه "تم تفكيك خلية لحركة الطلاب التابعة لحركة حماس في جامعة النجاح الوطنية، في نشاط مشترك لقوات الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام-الشاباك و تم اعتقال 11 طالبا شاركوا في عمليات الحركة في الضفة الغربية في الحرم الجامعي في مدينة نابلس".

وأضاف أدرعي، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، أن المشتبه بهم متورطون في "تحويل أموال وتنظيم مسيرات لدعم حركة حماس، بالإضافة إلى حملات تحريضية بإشراف وتوجيه كبار مسؤولي الحركة"، محذرا من "تجنيد الطلاب في حماس من خلال هذه الخلية التي قامت بتعليم الطلاب تبني فكر الحركة واتباع الخط الايديولوجي لها"، وأبدت الخلية استعدادها للعمل مع الحركة التي تغطي الرسوم الجامعية للطلاب.

يشار أن جامعة النجاح، تشمل و 11 كلية وتعد من أهم وأرقى الجامعات في مناطق السلطة الفلسطينية، و احتلت المرتبة الأولى بين المؤسسات الفلسطينية، والمرتبة 11 في العالم العربي، ومن بين أفضل 100 مؤسسة في تصنيف تايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022.