إسرائيل تتبرع بمليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للدول الأفريقية

إسرائيل اتخذت هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا

أعلنت وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستسلم في الأسابيع المقبلة، مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لوباء كورونا إلى الدول الإفريقية، من خلال آلية توزيع لقاح كوفاكس الدولية، حسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد: "طالما لم يتم توزيع لقاح يساعد في القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم، فإن وباء كورونا سيستمر في الانتشار وستتطور أنواع جديدة في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة".

يشار إلى أن إسرائيل اتخذت هذا القرار على خلفية انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة وبيانات عن انخفاض مستوى التطعيم في إفريقيا.

ويذكر أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي دخلت في اتفاقية مع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي كانت لا تزال تعمل على تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.