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في أكبر عملية سرقة لقاعدة للجيش الإسرائيلي: نهب أكثر من مائة ألف رصاصة

i24news

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عرض أسلحة غير قانونية خلال احتفال بعد أكبر عملية للشرطة على الإطلاق ضد تجار السلاح غير القانونيين ، في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، 9 نوفمبر ، 2021.
Michael Giladi/Flash90عرض أسلحة غير قانونية خلال احتفال بعد أكبر عملية للشرطة على الإطلاق ضد تجار السلاح غير القانونيين ، في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، 9 نوفمبر ، 2021.

هذه الذخيرة وجدت طريقها بلا شك الى عناصر تعمل في الجريمة المنظمة ناهيك عن انتشارها في قرى ومدن شمال إسرائيل

كشفت القناة التابعة لموقع اخبار 13 الإسرائيلي، أمس الأربعاء أنه تمت قبل حوالي شهر ونصف، عملية سرقة استهدفت ما يزيد عن 100،000 رصاصة من المخزون الخاص ببنادق M-16 في مخازن الطوارئ داخل قاعدة عسكرية تابعة للواء إسكندروني، في الجليل شمالي البلاد.

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وتشير التقديرات الى أن هذه الذخيرة وجدت طريقها بلا شك الى عناصر تعمل في الجريمة المنظمة ناهيك عن انتشارها في قرى ومدن شمال إسرائيل. وترجح الشرطة من جانبها أن مجموع السرقة يتجاوز 150 ألف رصاصة في حين أن الجيش يقدر بأنه أقل من ذلك. ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يرى أن الأمر يسيء الى جاهزية الجيش وقت الطوارئ. 

ويضيف التقرير أن ضباطاً تفقدوا القاعدة أبلغوا عن نقص بالذخيرة وعدم الجاهزية للاستجابة ساعة الطوارئ. كما أفيد أنه لم يتم بعد إلقاء القبض على الجناة، فيما التحقيق جار.