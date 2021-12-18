إسرائيل: الحكومة تصادق على ادراج 7 دول أخرى بما فيها الامارات على قائمة الدول المصنفة "حمراء"

بينيت يعتزم فرض اغلاق شبه تام على الرحلات الجوية الوافدة وتشديد المراقبة على التقيد بالتعليمات ضد تفشي كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الليلة المنصرمة عبر استفتاء هاتفي، على ادراج 7 دول أخرى بما فيها الامارات العربية (ايرلندا والنرويج واسبانيا وفينلندا والسويد وفرنسا) على قائمة الدول المصنفة "حمراء" التي يحظر السفر.

ويبدأ سريان مفعول حظر السفر الى هذه البلدان الاثنين الوشيك، وصوت ضد توسيع رقعة القائمة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي ووزير شؤون المغتربين نحمان شاي وكلاهما من حزب العمل.

وفي سياق متصل يعتزم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، طرح مشروع قرار على الحكومة غدا بإغلاق شبه تام للأجواء الاسرائيلية أمام الرحلات الوافدة وادراج دول أخرى في قائمة الدول المصنفة "حمراء" مثل الولايات المتحدة وكندا ودول في غرب اوروبا مثل البرتغال.

وداخليا سيبدأ يوم غدا الأحد العمل بتنفيذ تعليمات الشارة البنفسجية في المجمعات التجارية وسيتم تشديد المراقبة على التقيد، ويعتزم بينيت فرض تعليمات الشارة الخضراء في المجمعات التجارية اذا اجتاز عدد المصابين اليومي في البلاد الألف.