اسرائيل: إلقاء القبض على منفذي عملية قتل الإسرائيلي ديمنتمان قرب حومش

تم إحالة المشتبه بهم الى التحقيق داخل جهاز الأمن وتم تسليم الوسائل القتالية التي استخدمت في عملية الإعتداء

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عن تمكنه بعد مرور ثلاثة أيام من البحث المتواصل، من إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفذت عملية قتل الشاب اليهودي الحريدي (25 عاما) يهودا ديمنتمان، في قرية سيلة الحارثية في الضفة الغربية. وأضاف مصدر عسكري أنه تم إحالة المشتبه بهم الى التحقيق داخل جهاز الأمن وتم تسليم الوسائل القتالية التي استخدمت في عملية الإعتداء وفق الاشتباه.

وصدر تصريح عن الجيش الإسرائيلي، جاء فيه أنه "في ختام الأعمال الاستخبارية والعملياتية لجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والوحدة الاستخباراتية الخاصة، انتهى الأمر الليلة الماضية (السبت) بتنفيذ عملية عسكرية في قرية سيلة الحارثية، تم خلالها اعتقال أربعة من المشتبه بهم على صلة بعملية إطلاق النار التي أودت بحياة يهودا ديمينتمان بالقرب من حومش".

وقال الناطق بلسان الجيش اللواء ران كوخافي أن الجيش وضع يده على طرف الخيط بخصوص مرتكبي الجريمة. وأفيد أن الجيش لم يحسم بعد ما إذا كانت العملية منظمة أم لا ومن يقف وراءها بالتحديد، لكن الفرضية التي تقود عملية التحقيق تسلم بأن الحديث يدور عن عملية منظمة بسبب اشتمالها على السلاح.

وبحسب النشر في "يسرائيل هيوم"، فإن الجهاز الأمني في اسرائيل يشير الى محاولات حركة حماس في الفترة الأخيرة إشعال منطقة منطقة الضفة الغربية، كما أن المسؤولين الإسرائيليين يبدون قلقهم إزاء تراجع قدرة السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة.

وكان إسرائيلي قد قتل وأصيب اثنان آخران، مساء الخميس الفائت، في عملية إطلاق نار شمالي مدينة نابلس بالضفة الغربية، استهدفت حافلة تقل مجموعة من المتدينين الحريدييم المقيمين في مستوطنة حومش. وانطلقت على الفور، أعمال البحث في أعقاب الجناة الذين فروا من المكان.