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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 13 متظاهراً في القدس خلال احتجاجات ضد عمليات الإعتداء المتكررة

i24NEWS

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الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن تتجمع في مكان إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس في 21 نوفمبر 2021.
Menahem KAHANA / AFPالشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن تتجمع في مكان إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس في 21 نوفمبر 2021.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون إغلاق الطريق السريع

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، عن إعتقال 13 شخصا مشتبها بهم في أعمال شغب في مظاهرة لليمين الإسرائيلي عند جسر سترينغ عند مدخل القدس. وقالت الشرطة إن أحد المعتقلين كان بحوزته أسلحة تضمنت سكينًا ومفاصل نحاسية، حسب موقع واينيت الإسرائيلي.

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وتجمع العشرات من متظاهري اليمين عند مدخل القدس، مساء السبت، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات في أعقاب موجة الهجمات التي نفذها فلسطينيون في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إطلاق نار مميت في الضفة الغربية، الخميس الماضي.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون إغلاق الطريق السريع، فيما أكد المسعفون أن شخصا أصيب بجروح طفيفة.

وتأتي هذه الأحداث، على خلفية تكرار عمليات اعتداء من جانب الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، حيث وقعت أربع منها في القدس، بما في ذلك إطلاق نار مميتة بالقرب من مستوطنة حومش في الضفة الغربية ذهب ضحيتها الشاب المتدين من الحريديم ويدعة يهودا ديمنتمان.