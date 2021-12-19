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حركة الجهاد الإسلامي في جنين تعلن مسؤوليتها عن عملية الإعتداء في حومش

i24news

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فلسطينيون يحملون جثمان محمد منير التميمي في دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، في 24 يوليو 2021، إثر وفاته متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي
ABBAS MOMANI / AFPفلسطينيون يحملون جثمان محمد منير التميمي في دير نظام غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، في 24 يوليو 2021، إثر وفاته متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

تأتي العملية بدعوى الثأر للهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأسفر عن مقتل جميل الكيال ابن جنين

سارعت حركة الجهاد الإسلامي الى الإعلان عن تحملها مسؤولية تنفيذ عملية الإعتداء القاتلة بالقرب من مستوطنة حومش في الضفة الغربية، وذلك عقب إعلان السلطات الأمنية في اسرائيل عن نجاحها باعتقال أعضاء الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي، وهم ستة أشخاص من سكان سيلة الحارثية في محافظة جنين.

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 وأفادت مصادر صحفية أن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين أصدر بيانًا يتبنى من خلاله عملية الهجوم المسلحة التي جاءت بحسب البيان بدعوى الثأر للهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأسفر عن "استشهاد" جميل الكيال ". 

يذكر أن وحدة من الجيش الإسرائيلي قامت قبل نحو أسبوع بحملة اعتقالات تخللها إطلاق أعيرة نارية من الجانبين أسفرت عن مقتل كيال. 