رئيس الوزراء الإسرائيلي تابع بنفسه عملية اعتقال المشتبه بتنفيذهم عملية “حومش” و هنأ الأجهزة الأمنية

أضاف بينيت، يجب على كل إرهابي أن يعلم بأن دولة إسرائيل ستحاسبه. من المستحيل الاختباء لفترة طويلة.

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بزيارة لغرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الأمن العام، وتابع برفقة رئيس أركان قواته أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفذت عملية قتل الشاب اليهودي الحريدي الخميس الماضي، حسب ما أورده الموقع الحكومي الإسرائيلي.

وقال بينيت، "أهنئ جهاز الأمن العام والجيش والوحدة الشرطية الخاصة على العمل السريع الذي تم القيام به من خلال تشابك الأيدي والتعاون والذي أدى إلى القاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية الذين نفذوا العملية في السامرة.

وأضاف بينيت، "يجب على كل شخص أن يعلم بأن دولة إسرائيل ستحاسبه. من المستحيل الاختباء لفترة طويلة".

ومن جهته، هنأ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الجيش الإسرائيلي على نجاح العملية، وقال: "سنواصل محاربة كل الهجمات وتقديم أي شخص يؤذي أو يحاول إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين للعدالة". حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رون كوخاف، للصحفيين إن المشتبه بهم انتشروا بين عدة منازل في القرية وتم اعتقالهم في حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم الأحد.

وأضاف كوخاف، أن الأجهزة الأمنية تأمل في استجواب المشتبه بهم والحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في منع وقوع هجمات في المستقبل. مشيرا لا يمكنه التعليق على الفور على علاقة المشتبه بهم بأي جماعات إرهابية.

وقال الشاباك إن القوات استولت أيضا على أسلحة يشتبه في استخدامها في هجوم يوم الخميس ، إلى جانب العديد من الأسلحة الأخرى التي كانت بحوزة الخلية، بما في ذلك بندقيتان من طراز M-16 ومدفع رشاش من طراز كارلو ، وهو سلاح محلي الصنع.