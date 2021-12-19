بينيت: تمكنا من تأمين وقتًا ذهبيًا تكفل بتعويق الأوميكرون 3 اسابيع على الأقل

سيسري حظر الدخول الى الإمارات وايرلندا والنرويج واسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد ابتداء من غد الإثنين

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حكومته تمكنت من خلال اتباع سياسة حكيمة، قامت على مبدأ الحذر والإغلاق الجزئي من تأمين ما اعتبره وقتًا ذهبيًا" "جعلن قادرين على تعويق وصول الأوميكرون إلينا لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل".

وحذر بينيت من أن "الوقت ينفد، وما قمنا به حتى الآن لا يفي بالمهمة". وأضاف أن الأوميكرون موجود في اسرائيل بالفعل، أي هناك بالفعل إصابات بين المواطنين الإسرائيليين، وها نحن نشهد بالفعل زيادة في معامل العدوى".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "الطبيعة شديدة العدوى لهذا المتحور، تتطلب الحماية الوطنية الجماعية" في إشارة واضحة الى ضرورة تحمل المواطنين المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع بأسره، مشددًا على أن "الحماية التي توفرها الدولة ليست كافية.

ووجه بينيت نداء الى المواطنين كافة بضرورة الإقبال على تطعيم أنفسهم وتطعيم أبنائهم. حيث قال "لا تثق في الجار الذي قام بتطعيم طفله. لن يساعدك هذا كثيرا. فالموجة قادمة، وكل عائلة تحتاج إلى الاستعداد. على كل إنسان أن يهتم بتلقيه اللقاحات الثلاثة الى جانب تطعيم أبنائه".

هذا وأوضح البروفيسور عيران سيغال، الضالع في إعداد نموذج التنبؤ بالكورونا التابع لمعهد وايزمان، في حديث له مع استوديو موقع واينت، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أننا سنشهد قريبًا موجة كبيرة من مرضى متحور اوميكرون. "بالطبع لن يكون باستطاعتنا الحيلولة دون دخول اوميكرون إلينا مثلما لم تقو على ذلك أي دولة أخرى في العالم. ولقد رأينا في أوروبا والولايات المتحدة أن معدل انتشار هذا المتحور يتجاوز بأضعاف ما عرفناه حتى الآن. للمقارنة فقط، ضاعف متحور الدلتا نفسه بوتيرة تعتبر سريعة وصلت الى 10 أيام. أما الأوميكرون فإنه يتضاعف كل يومين الى ثلاثة. وهذه الاختلافات هي اختلافات دراماتيكية".

وفي غضون ذلك، وافقت لجنة الدستور على إضافة الإمارات العربية المتحدة وإيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد إلى قائمة الدول الحمراء التي تم حظر الدخول إليها. وسيصبح الحظر ساري المفعول ابتداء من منتصف ليلة الأحد/الإثنين.