باحثون إسرائيليون: زيت القنب الهندي الطبي فعال في علاج مرض التوحد

قال البروفيسور دانيال أوفن "هناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة حول موضوع القنب الطبي والتوحد"

خلص باحثون إسرائيليون في أحدث دراسة لمزايا توظيف زيت القنب الهندي الطبي، إلى أنه يساعد بشكل كبير في العلاج من مرض التوحد، بعد أن قام الباحثون بعدة تجارب على الحيوانات لاختبار فعالية الزيت لعلاج هذا الاضطراب.

وقال البروفيسور في جامعة تل أبيب TAU في إسرائيل، دانيال أوفن، إن "العملية المعتادة لاختبار الأدوية الجديدة تتضمن البحث في أطباق بتري، مع القنب الطبي، لكن تم عكس العملية، و بدأت العلاجات عند البشر". مضيفا أن "هناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة حول موضوع القنب الطبي والتوحد."

ومن جهته، قال الطالب شاني بوليج، "لقد رأينا أن زيت القنب له تأثير إيجابي على السلوكيات القهرية والقلق لدى الحيوانات النموذجية". وتابع قائلا: "السلالات المستخدمة في علاج التوحد عادةً ما تحتوي على القليل جدًا من رباعي هيدروكانابينول بسبب القلق"، وأضاف بوليج "تُظهر دراستنا أنه عند علاج التوحد بزيت القنب الطبي ، ليست هناك حاجة لمحتويات عالية من ... THC."

يشار إلى أن نتائج هذه الدراسة نُشرت في مجلة translational Psychology، حسب ما أفادت به صحيفة إسرائيلية.

ويذكر أن التوحد هو أحد أمراض النمو العصبي، وتشمل الأعراض الرئيسية أوجه القصور الاجتماعي والسلوكيات القهرية، فيما تتراوح الحالات المصابة به من خفيفة إلى شديدة، وأسبابها إما وراثية أو بيئية، بحسب الصحيفة