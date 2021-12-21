منصورعباس : إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك

وأشار عباس، آمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى

أكد رئيس القائمة الموحدة ، منصور عباس، اليوم الثلاثاء، على تبنيه لـ"قانون القومية" المثير للجدل، وقال أن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك"، مضيفا أن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى".

وأضاف عباس، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى، نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

وأشار عباس أنه "لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها"

وبرأية :"نحن في بداية الشراكة، لكنني اؤمن بذلك- لايمكن انتظار التغيير بدون خلق واقع جديد، دائما طالبنا القيام بالتغيير بدون المضي قدما. بدلا من انتظاره وعندها تأتي الشراكة، الموحدة أتت وقالت ’تعالوا نقوم بالشراكة التي تؤدي الى التغيير".

ويذكر أن عباس انضم في الصيف الماضي إلى "ائتلاف التغيير" الذي أطاح بنيامين نتنياهو بعد 12 عامًا من توليه منصب رئيس الوزراء في إسرائيل. وبذلك أصبح أول زعيم عربي ينضم إلى حكومة ائتلافية.