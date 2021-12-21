إسرائيل: شركة تدرب الكلاب لضمان سلامة الأفراد والشركات من عمليات السطو

أضاف غولدبرغ، لـ i24NEWS: "كل المعارف والمهارات التي أمتلكها الآن على تدريب الكلاب، اكتسبتها أثناء خدمتي"

قام الجندي الإسرائيلي السابق، شاهار غولدبرغ، بإنشاء شركته الخاصة بإسرائيل والتي تقوم بتدريب الكلاب تدريباً عالياً لضمان سلامة الأفراد والشركات من عمليات السطو، وقال غولدبرغ في تصريح له لـ i24NEWS: "لقد بدأت شركتي المسماة كلاب أشموريت, بعد أن أدركت أن الكلاب يمكن أن تغير قواعد اللعبة في عالم الأمن".

وأضاف غولدبرغ، لـ i24NEWS: "كل المعارف والمهارات التي أمتلكها الآن على تدريب الكلاب، اكتسبتها أثناء خدمتي" ، موضحا أن "عدم وجود قيود على استخدام قوة الكلاب تهز ثقة اللصوص"، مشيرا أن "هذه الحيوانات مدربة على الحراسة بشكل جيد ومدربة على عدم القتل".

يشار إلى أن غولدبرغ البالغ 38 عامًا، تم تجنيده في وحدة أوكتز للكلاب التابعة للجيش الإسرائيلي في عام 2014 وخدم هناك لمدة ست سنوات، و تعتبر هذه الوحدة أفضل وحدة من نوعها في العالم ، حيث يتعلم الأعضاء كيفية تدريب الكلاب على المواقف الخطيرة جدا.

ويذكر أن حاليًا في إسرائيل توجد شركتان لأمن الكلاب، وكلاهما أنشأهما جنود سابقون في أوكتس.