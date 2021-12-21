مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على قيود إحترازية جديدة بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا

إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مجموعة جديدة من القيود الإحترازية بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الاجتماع إن "هدفنا هو تمكين دولة إسرائيل من اجتياز موجة أوميكرون مع الحفاظ على أداء الاقتصاد قدر الإمكان".

وتتضمن هذه القيود، تقليص عدد المواطنين في مراكز التسوق بحيث ستكون مسافة الأمان هي 15 مترًا مربعًا لكل شخص، مع إلزامية بعرض الشارة الخضراء لجميع المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مراكز التسوق.

وأكد مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على قيود جديدة بجهاز التعليم أيضا، سيصبح التعيلم عن بعد في المناطق المصنفة حمراء وبرتقالي، بالنسبة للصفوف من 1-12 التي فيها معدل التلقيح أقل من 70 بالمائة، وسيتم تطبيق القرار على الفور في المدارس الإعدادية والثانوية (الصفوف 7-12)، وفي المدارس الابتدائية (الصفوف 1-6) .

وفي نفس السياق، قال مكتب رئيس الوزراء إن فريق الاستجابة الوبائية أكد اليوم الثلاثاء، بأن أي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا يمكن أن يحصل على جرعة رابعة من لقاح فايزر لفيروس كورونا.

وأشاد بينيت في بيان للجنة بالخطوة التي قال إنها ستساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تجتاح العالم.

يشار إلى أن أرقام وزارة الصحة أكدت تسجيل 1306 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ شهرين.

ويذكر أن إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا جنوب اسرائيل الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.