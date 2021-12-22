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استقالة عضو كنيست ووزير سابق اسرائيلي وإدانته بمخالفتين ضريبيتين في صفقة نيابية

i24news

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عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب شاس المتدين ووزير الداخلية السابق أرييه درعي
Aharon Krohn/Flash90عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب شاس المتدين ووزير الداخلية السابق أرييه درعي

سيدفع نحو 200 ألف شيكل في مقابل إدانته بمخالفتين ضريبيتين (مخففتين) بشكل غير متعمد، إضافة الى تقديم استقالته

وجد عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب شاس أرييه درعي نفسه مضطرا للتوقيع على صفقة نيابية أمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط، تقضي بإدانته بارتكاب مخالفتين ضريبيتن مخففتين وجني أرباح غير مشروعة. وسيدفع درعي بموجب الاتفاق نحو 200 ألف شيكل في مقابل إدانته بمخالفتين ضريبيتين بشكل غير متعمد، إضافة الى تقديم استقالته من الكنيست. 

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ويشار الى أن درعي اختار طوعاً الاستقالة من الكنيست، للحيلولة دون إجراء الهيئة العامة للكنيست نقاشا حول موضوع استقالته ما سيترتب عليه في الغالب فرض وصمة العار التي من شأنها أن تمنعه من ترشيح نفسه للانتخابات التشريعية المقبلة. وتفيد صحيفة معاريف، ان درعي سيتمكن بموجب ذلك من البقاء رئيسًا لشاس والسيطرة على الحزب، وسيتم انتخابه لاحقًا للكنيست المقبلة وحتى تعيينه وزيراً بحال نجح في اجتياز امتحان المحكمة العليا.