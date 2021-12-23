كورونا/اسرائيل: 1400 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي منذ أكتوبر

يرقد في المستشفيات في اسرائيل 124 مصابا بكورونا 83 منهم بحالة خطيرة، نحو 84% منهم غير مطعمين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تشخيص 1400 إسرائيلي أمس بوصفهم إيجابيين لكورونا. وأفيد أن هذا هو أكبر عدد تم التحقق منه منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر. تم إجراء 98.500 اختبار وكانت النسبة الإيجابية 1.44٪. وبذلك يتم تسجيل أعلى رقم، في عدة أسابيع. كما يستمر معامل العدوى في الارتفاع ويقف الآن عند 1.34 ما يشير إلى انتشار الوباء بشكل أوسع.

وتستقبل المستشفيات 124 مريضا بكورونا، 83 منهم في حالة حرجة. ويبلغ معدل الأشخاص غير المطعمين أكثر من 84٪ من مجموع الحالات الخطيرة. كما تشير الأرقام الى أن أكثر من 93% من الأشخاص الذين لم يبلغوا الستين بعد، ويرقدون بحالة خطيرة لم يتلقوا التطعيم قط.