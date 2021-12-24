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وسائل إعلام إسرائيلية: على إسرائيل تأجيل حملتها للحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح

i24NEWS

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المنسق المسؤول عن إدارة وباء فيروس كورونا في إسرائيل ، البروفيسور نحمان آش ، في مستشفى زيف في تسفات ، شمال إسرائيل ، 24 ديسمبر ، 2020
David Cohen/Flash90المنسق المسؤول عن إدارة وباء فيروس كورونا في إسرائيل ، البروفيسور نحمان آش ، في مستشفى زيف في تسفات ، شمال إسرائيل ، 24 ديسمبر ، 2020

نفتالي بينيت: إسرائيل تستعد لإعطاء حقنة رابعة في بداية العام الجديد

ذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن إسرائيل "تخلت عن إطلاق حملة التطعيم لجرعة رابعة من اللقاح المضاد لوباء كورونا، كما كان مخطط له في السابق"، بعد عدم موافقة مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور نحمان آش، على هذه الحملة بعد"، وفق قرار اتخذ في اجتماع عقدته وزارة الصحة أمس الخميس.

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ويقوم البروفيسور نحمان حاليًا بـ "فحص البيانات البريطانية التي تشير إلى تأثيرات أقل خطورة بسبب متحور"أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق، على أن إسرائيل "تستعد لإعطاء حقنة رابعة في بداية العام الجديد"، كما تحدث وزير الصحة الإسرائيلية نيتسان هورويتز، الأسبوع الماضي عن "الحاجة المحتملة إلى جرعة معززة ثانية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، أنه "من المتوقع أن يتحدث البروفيسور نحمان آش الأسبوع المقبل لوسائل الإعلام"، حول هذا القرار".