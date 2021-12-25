اسرائيل: تسجيل 1118 اصابة جديدة بالمتحور أوميكرون

سجلت الوزارة، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8241 منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيلها لـ 1775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها ما يقارب 600 إصابة جديدة بالمتحور"أوميكرون" ليرتفع الإجمالي إلى 1118 في البلاد، كما ارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 41 يخضع مهم 34 للتنفس الاصطناعي.

وسجلت الوزارة، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8241 منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم، وارتفاع في معدل تكاثر الفيروس حيث بلغ 1.4، وبالنسبة لمعدل إيجابية الاختبار 1.82 في المئة.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم تطعيم 4،190،768 شخصًا بثلاث جرعات ، وتم تلقيح 5،875،960 جرعتين ، وتم تطعيم 6،501،079 بالجرعة الأولى.

وفي نفس السياق، تم اكتشاف 25 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون، اليوم السبت، بمركز رعاية المسنين في سفيون بإسرائيل، من بينهم 20 مسناً وخمسة موظفين، لديهم أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كان قد دعا إلى تعزيز و حماية كبار السن من فيروس كورونا، كما طالب بإجراء الفحوصات السريعة عند مدخل دور رعاية المسنين، حتى لمن تم تطعيمهم.