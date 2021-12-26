إسرائيل تقرر منح الإقامة المؤقتة لأكثر من 2000 لاجئ سوداني

سيستفيد من هذا القرار حوالي 2440 شخصا، من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق

أفادت صحيفة تايم أوف إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية ستمنح إقامة لمدة ستة أشهر لطالبي اللجوء من السودان، ابتداءاً من الأسبوع المقبل، و منح اللاجئين جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون باستثناء الحق في التصويت، حسب ما أورده موقع الحرة.

وأشارت الصحيفة أن القرار يأتي بعد حكم أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في أبريل/نيسان، يطالب الدولة بمنح السودانيين الإقامة المؤقتة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأوَّل.

وسيستفيد من هذا القرار حوالي 2440 شخصا، من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق الذين تقدموا بطلب اللجوء قبل يونيو 2017.

وأكدت السلطات أنها ستمنح بطاقة إقامة مؤقتة لكل طالبي اللجوء من محافظات السودان المنكوبة بالحرب، الذين دخلوا البلاد قبل يونيو 2017، وسيتم تجديد الإقامة على أساس فردي.

يشار إلى أن هذا القرار، يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه السودان يشهد عدم استقرار بعد 3 سنوات على "الثورة" التي أطاحت بنظام عمر البشير.

ويذكر أنه في 25 من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.