كورونا/اسرائيل: المعدل الإيجابي لفحوصات كورونا يتعدى 2 بالمائة للمرة الأولى منذ اكتوبر

يخضع للعلاج 98 مريضًا مصابًا بحالة خطيرة جراء كورونا، 39 منهم موصولون بأجهزة التنفس الصناعي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية على ضوء بيانات أمس السبت، أنه تم تشخيص 760 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك من بين نحو 37 ألف فحص تم إجراؤه. هذا وقفز المعدل الإيجابي الى 2.07٪. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ بداية أكتوبر التي يتجاوز فيها المعدل الإيجابي حاجز الـ 2٪. في الوقت نفسه، يواصل معامل العدوى في الارتفاع ليقف عند 1.41.

ويرقد في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، 98 مريضًا مصابًا بحالة خطيرة جراء كورونا، 39 منهم موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وتشير المعطيات الى أن 82.5٪ من الحالات الخطيرة، تقع وسط أشخاص غير مطعمين إطلاقًا.

وسجلت ألمانيا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 10100 حالة عدوى بالفيروس الوبائي و88 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس. وفي جمهورية الدومينيكان، تم اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون في الدولة وفقًا لوزارة الصحة التي أوضحت أن المريض قدم من جنوب إفريقيا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة، على ما جاء في رويترز.

أما أستراليا فقد سجلت رقما قياسا للإصابة بكورونا على واقع يومي حيث أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، عن 6394 حالة إصابة بالعدوى تم التحقق منها في يوم واحد، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ تفشي الوباء في البلاد.