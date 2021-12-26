دواء فايزر الجديد لعلاج كورونا يصل الأربعاء الى اسرائيل

تصل الدفعة الأولى والمكونة من مائة ألف وجبة، الى البلاد ابتداء من الأربعاء بحسب اتفاق مع الشركة أنجزه بينيت

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في ختام محادثة مع المدير التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، على توريد أقراص دواء فايزر ضد كورونا الى اسرائيل، بحيث تصل الدفعة الأولى والمكونة من مائة ألف وجبة، الى البلاد ابتداء من الأربعاء. وبحسب الاتفاق، الذي نشرت تفاصيله الصحافية دانا فايس، في أخبار نهاية الأسبوع المنصرم فإن الدواء سيكون متوفرًا للمواطنين في صناديق المرضى في الأيام المقبلة.

وسبق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مطلع الأسبوع المنصرم أن سمحت باستخدام الحبوب المضادة لوباء كورونا من شركة فايزر للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر، وقالت إن الحبوب "سيسمح للملايين بالوصول إليها وسيبدأ توفير هذا الدواء في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري".