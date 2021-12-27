وزير الصحة: إسرائيل قد ترفع الأسبوع المقبل القيود المفروضة على السفر الدولي

وزارة الصحة والحكومة يناقشان خيار إلغاء الحجر الصحي الإلزامي الحالي للأفراد الذين تم تطعيمهم

أكد وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتش، أمس الأحد، أن إسرائيل ستشرع قريبا في رفع القيود المفروضة على السفر و شركات الطيران بشكل تدريجي، و التي فُرضت بسبب متحور الجديد أوميكرون.

وقال هوروفيتش في مقابلة لقناة كان الإسرائيلية: "في اللحظة التي تنتشر فيها العدوى ، لا داعي لوقف الدخول من الخارج". مضيفا، "فتح سماء إسرائيل لن يستغرق الكثير من الوقت، ربما يكون الأسبوع المقبل." مشيرا أن وزارة الصحة والحكومة يناقشان خيار إلغاء الحجر الصحي الإلزامي الحالي للأفراد الذين تم تطعيمهم، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وكانت إسرائيل أغلقت حدودها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أمام الرعايا الأجانب في محاولة لوقف من انتشار الوباء، ومنذ ذلك الحين وسعت قائمة الدول "الحمراء". واعتبرت إسرائيل ما يقرب من 70 دولة شديدة الخطورة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا ومعظم دول أوروبا وافريقيا.

يشار إلى أنه يوجد حوالي 85 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي حتى الآن، بمن فيهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ونقلت شبكات التلفزيون عن خبراء قولهم إن هذا الرقم من المرجح أن يتضاعف في غضون أسبوع، وأنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، قد يصل إلى 600 ألف إلى 800 ألف.

ويذكر أن وزارة الصحة أكدت السبت الماضي، أنه تم اكتشاف 1118 إصابة مؤكدة بأوميكرون في إسرائيل بين مسافرين عائدين من الخارج.