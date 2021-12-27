إسرائيل: قيود جديدة على مراكز التسوق والمدارس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الإثنين

سيتم تطبيق قواعد الشارة الخضراء أيضًا في المطاعم، و ستسمح أكشاك الطعام في مراكز التسوق بإخراج الطعام فقط

تبدأ إسرائيل، اليوم الإثنين، في تنفيذ قيود صحية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المجمعات والمراكز التجارية، حيث سيتم طلب إبراز الشارة الخضراء من المتسوقين في أي متجر تزيد مساحته عن 100 متر مربع، وذلك لمدة تسعة أيام.

كما شملت القيود الجديدة التي صادق أعضاء مجلس وزراء وباء كورونا ( كابينيت كورونا) أمس الأحد، تقصر الازدحام في المراكز التجارية بحيث يجب أن يكون لكل شخص واحدًا 15 مترًا مربعًا، وبالنسبة للمتاجر الحيوية التي تبيع منتجات النظافة ومنتجات البصريات ومنتجات المساعدة الطبية، بالإضافة إلى محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة. ستستمر هذه الأماكن في الحد من الزحام لشخص واحد لكل 7 أمتار مربعة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كما سيتم تطبيق قواعد الشارة الخضراء أيضًا في المطاعم، و ستسمح أكشاك الطعام في مراكز التسوق بإخراج الطعام فقط، وفقط لمن لديهم الشارة.

يشار إلى أن التنفيذ سيبدأ بكامل قوته غدا الثلاثاء، بعد أن يكون لدى مراكز التسوق والجمهور الوقت للاستعداد.