إسرائيل تهدر 2.5 مليون طن من الطعام عام 2020

أكدت ليكيت إسرائيل، أنه من الممكن أن تكون كل واحدة من كل 5 أسر إسرائيلية عانت من انعدام الأمن الغذائي

أفاد تقرير لمنظمة ليكت إسرائيل، وهي منظمة خيرية غير ربحية، بشراكة مع وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه ما يقرب 2.5 مليون طن من الطعام المُهدر كلف إسرائيل 19.1 مليار شيكل (حوالي 5.4 مليار يورو) في عام 2020، أي ما يعادل 3600 شيكل (حوالي 1000 يورو) لكل أسرة.

وأكدت ليكيت إسرائيل، أنه من الممكن أن تكون كل واحدة من كل 5 أسر إسرائيلية عانت من انعدام الأمن الغذائي في العام الماضي.

ودعا رئيس ليكت الإسرائيلي جيدي كروش، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى تنفيذ خطة إغاثة غذائية مشتركة بين الوزارات.

وفي نفس السياق، اتخذ التقرير موقفًا ضد قرار الحكومة السابقة بدفع علاوات لجميع السكان خلال فترات الإغلاق، قائلاً إنه كان من الحكمة التركيز على المساعدة المالية على من هم في أمس الحاجة إليها، مضيفا "كان من الأفضل من الناحية الاقتصادية تمويل برامج توزيع الغذاء بدلاً من ترك الأسر المحتاجة تكافح على أساس يومي".

وتابع التقرير أن "تفاقم مشكلة هدر الغذاء وانعدام الأمن قد تسارعت فقط منذ بداية الوباء ، مما يؤكد الحاجة إلى تضمين خفض النفايات إلى النصف كسبب وطني ، بحلول نهاية العقد".