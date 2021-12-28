بنيامين نتنياهو : "جدعون ساعر أقر قانونا 'إيرانيا' يراقب وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل"

يسعى وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، إلى "إنشاء خدمة دعم باللغة العبرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تم حظر ملفاتهم الشخصية أو الذين تم حذف منشوراتهم من منصتهم"، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية 13، مساء أمس الإثنين.

ولم يصدر الوزير أي تعليق عام حول الموضوع، غير أنه لازال يعيد مشاركة المعلومات التي نشرتها القناة الإسرائيلية 13، على حسابها الرسمي على تويتر، كتأكيد منه على جدية الأمر الذي يسعى إليه.

ويعتبر الوزير هندل، المقرب من وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي "وافقت اللجنة التشريعية للكنيست، أمس الإثنين، على مشروع القانون الخاص، الذي تقدم به، للحد من التحريض على الكراهية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي خطوة مهمة مستقبلا في انتظار تفعيل القانون.

وسيسمح هذا القانون للمحاكم الإسرائيلية بـ "إزالة أي محتوى من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً لأمن الدولة والمواطنين، وسكان البلاد بشكل عام".

وفي السياق، "أدان رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون"، وغرد على تويتر قائلا "الديمقراطية نفسها مهددة هنا"، معتبرا أن "جدعون ساعر أقر قانونا 'إيرانيا' يراقب وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل".

فيما حذرت المنظمات المؤيدة للديمقراطية من "إمكانية استخدام القانون لقمع النشطاء السياسيين".