"يرمز هذا التعيين إلى أهمية العلاقات الإسرائيلية الألمانية واستمرار تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في برلين"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي رون بروشار، سفيرا لإسرائيل في عاصمة ألمانيا، برلين، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "يرمز هذا التعيين إلى أهمية العلاقات الإسرائيلية الألمانية واستمرار تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في برلين". مضيفا أنه "ستساهم خبرة بروشور الواسعة ومعرفته بالخدمة الخارجية الإسرائيلية بشكل كبير في مواجهة التحديات على الساحة الدولية بنجاح".

ومن جانبه، أعرب رون بروشار عن شكره لوزير الخارجية على هذه الثقة، قائلا "أشكر وزير الخارجية لبيد على الثقة التي منحها لي، وأعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتعزيز العلاقة الخاصة بين البلدين"، مضيفا "لقد تأثرت من صميم قلبي لإغلاق الدائرة والعودة كسفير لإسرائيل في ألمانيا، مسقط رأس آفي أوري، ذكراه مباركة".

وتابع بروشار، "بصفتي شخصًا أمثل إسرائيل في كل من المملكة المتحدة والأمم المتحدة ، فإنني أبدأ مهمتي الثالثة كسفير مشبع بالإحساس و بالمسؤولية.

يشار إلى أن رون بروشور يرأس حاليًا معهد أبا إيفن للدبلوماسية الدولية في جامعة رايشمان، وقد شغل بروشور منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من 2011 إلى 2015.

ويذكر أن بروشور التحق بوزارة الخارجية في عام 1986. وأثناء خدمته كمتحدث باسم السفارة في بون ، كان من أوائل الممثلين الإسرائيليين الذين تربطهم علاقات بألمانيا الشرقية، بعد التوحيد مع ألمانيا الغربية، عمل على إقامة علاقات مع الولايات الفيدرالية الجديدة في أراضيها.