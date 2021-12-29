طبيبات إسرائيليات يزرن الهند لتقديم المساعدة للنساء خاصة المصابات بالسرطان

أضافت ألموغ، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت منها تشكيل وفد طبيبات سيتم إرسالهن إلى الهند،

قامت مجموعة من الطبيبات الإسرائيليات، بالسفر إلى الهند ضمن وفد خاص من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقامت الطبيبات بتقديم المساعدة للنساء هناك، خاصة المصابات بالسرطان لمدة ثمانية أيام.

وقالت طبيبة أمراض النساء في مركز سوراسكي الطبي بجامعة تل أبيب في إسرائيل، الدكتورة رونيت ألموغ في تصريح لـ i24NEWS، أنه "تم فحص ما يقرب من 1000 امرأة في الهند، كما ناقشن أهمية التوعية، وقدمن خدمات مثل مسحة عنق الرحم، والموجات فوق الصوتية، وفحص الثدي وذلك".

وأضافت ألموغ، أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت منها في أكتوبر/تشرين الأوَّل الماضي، تشكيل وفد طبيبات سيتم إرسالهن إلى الهند"، مشيرة إلى أن "الهند بلد تخشى فيه النساء حتى ذكر كلمة سرطان". موضحة أنه "ربما يكون شيئًا ثقافيًا ، أو عارًا ، أو ربما خوفًا من عدم الحصول على العلاج ، وأن تلوث وصمة عار عليهم وعلى أسرهم."

وأشارت ألموغ، إلى أنه "بعد وجود الطبيبات أثناء زيارتهن، شعرت العديد من النساء براحة أكبر في الكشف عن مشكلاتهن الصحية وطلب المساعدة"، مضيفة أنه "في الهند، يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، وثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هو سرطان عنق الرحم. إذا اكتشفتها مبكرًا ، يمكن أن تنقذ الأرواح حقًا".