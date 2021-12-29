وزير الأمن الإسرائيلي يتعرض لانتقادات بعد استضافته للرئيس الفلسطيني

نفتالي بينيت، أُبلغ مسبقا بالاجتماع، وأنه “انتقد نية غانتس لعقد الاجتماع، وأعرب عن استيائه من استضافة عباس"

عبر سياسيون يمينيون من المعارضة وكذلك من الإئتلاف عن انتقادهم لستقبال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله باسرائيل، وأشار بعض الوزراء إلى أن عباس يقود شخصيًا حملة لمحاكمة غانتس في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائلي نفتالي بينيت، "أُبلغ مسبقا بالاجتماع، وأنه انتقد نية غانتس لعقد الاجتماع"، وأعرب عن "استيائه من استضافة عباس في منزل غانتس”.

وفي نفس السياق قال وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين من حزب “الأمل الجديد” اليميني الشريك في الائتلاف لإذاعة 103FM "أنه لم يتم إخطار جميع وزراء الحكومة مسبقا بشأن الاجتماع"، مضيفا “ما كنت سأدعو إلى منزلي شخصا يدفع رواتب لقتلة الإسرائيليين ويريد أيضًا أن يضع ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي في السجن في لاهاي، بما في ذلك المضيف نفسه” ، مؤكدا أن غانتس “ليس لديه تفويض من الحكومة لإجراء مفاوضات سلام، وهو يعرف ذلك”.

ومن جانب أخر، قال وزير آخر في “الأمل الجديد”، يوعاز هندل، لقناة “كان” إنه بينما توجد هناك علاقات بين القدس ورام الله، “أنا شخصيا ما كنت سأقابل” عباس، الذي “لا يزال في نظري ينكر المحرقة ويلعب لعبة مزدوجة غريبة للغاية”.

وحذر حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني من تكرار اتفاقية أوسلو الذي تم التوصل إليه في تسعينات القرن الماضي مع السلطة الفلسطينية، والذي يعزو اليمين الإسرائيلي منذ سنوات إليه الهجمات الفلسطينية التي تبعته، وقال الحزب أن “بينيت وحكومته اليسارية يعيدون أوسلو إلى طاولة المفاوضات وعباس يعود إلى مركز الصدارة”، بعد “10 سنوات نجح فيها اليمين في جعل عباس غير ذي صلة وشخصًا غير مرغوب فيه العالم، وابعاد الحديث عن تقسيم الأرض وإقامة دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل عن الطاولة”.

يشار إلى أن وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس استقبل أمس الثلاثاء بمنزله في "روش هعاين" وسط اسرائيل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، هذا الاجتماع الثاني بين غانتس وابو مازن بعد اقامة الحكومة الجديدة في اسرائيل.