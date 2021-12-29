الرئيس الإسرائيلي يستضيف رؤساء الكنائس المسيحية بمناسبة العام الجديد

"كرئيس لدولة إسرائيل، ألتزم من صميم قلبي بالحفاظ على الحرية المطلقة في الدين والعبادة لأعضاء جميع الأديان "

قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، بإستضافة رؤساء الكنائس المسيحية في الأرض المقدسة، بالإضافة إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، وذلك بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال هرتسوغ "نحن جميعًا أبناء الله القدير، ونحلم جميعًا بعالم أفضل مليء بالسلام والخير والمحبة والرحمة، يمكننا أن نفعل ذلك معًا، متحدون بقيمنا المشتركة بدلاً من تقسيم العالم"، مضيفا، "كرئيس لدولة إسرائيل، ألتزم من صميم قلبي بالحفاظ على الحرية المطلقة في الدين والعبادة لأعضاء جميع الأديان في هذه الأرض المقدسة".

وأشار هرتسوغ "أعلم أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تشاركني في التأكيد على أننا سنعارض بشدة أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز أو التطرف، وأننا سنرفض أي اعتداء أو تهديد ضد المجتمعات أو قادتها أو دور العبادة" .

ومن جانبه، قال بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، إن "قادة الكنيسة ممتنون بشكل خاص على التزام الرئيس الراسخ، بطبيعة المنطقة متعددة الثقافات والأعراق والأديان ودفاعها عن حقوق الجميع". مؤكدا على أن القادة "ممتنون للالتزام المعلن للحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على منزل آمن للمسيحيين في الأرض المقدسة ".