عالم أوبئة إسرائيلي : إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل إلى البشر

حثت وزارة الصحة الإسرائيلية، جميع المواطنين على اتخاذ الاحتياطات ضد التفشي الكبير، وتجنب مخالطة الطيور

قال رئيس المجلس الوطني الإسرائيلي للصحة المجتمعية، البروفيسور أمنون لحد، اليوم الأربعاء، "إن انتشار إنفلونزا الطيور أمر مثير للقلق للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أنها تصيب الدجاج وليس الطيور البرية فقط. لقد تم الانتقال من الحياة البرية إلى أماكن تربية الحيوانات، وآمل ألا تكون الخطوة التالية هي إصابة البشر بهذا الفايروس، " حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وحثت وزارة الصحة الإسرائيلية، جميع المواطنين على اتخاذ الاحتياطات ضد التفشي الكبير، وتم تحذير المواطنين بتجنب مخالطة الطيور المريضة أو المصابة وعدم اصطياد هذه الحيوانات. يجب على الناس أيضًا شراء الدجاج والبيض فقط من الأماكن الخاضعة للوائح التي عليها أختام التفتيش.

وأشار لحد، أن الإنسان "من غير المحتمل بدرجة كبيرة" أن يصاب بإنفلونزا الطيور من أكل الطيور أو البيض المصابة، محذر من أنه "يمكن أن ينتقل من خلال ملامسة الطيور المريضة - ليس من خلال لمسها أو أكلها ، ولكن من خلال نفس الطريقة التي ينتقل بها فايروس كورونا" .