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إسرائيل/كورونا: مدير عام وزارة الصحة يوافق على إعطاء الحقنة الرابعة لمن يعانون نقص المناعة

i24news

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عامل يأخذ اختبار مستضد كوفيد السريع من إسرائيليين، في مركز اختبار نجمة داود الحمراء في اللد، إسرائيل ، 17 أكتوبر ، 2021.
Yossi Aloni/Flash90عامل يأخذ اختبار مستضد كوفيد السريع من إسرائيليين، في مركز اختبار نجمة داود الحمراء في اللد، إسرائيل ، 17 أكتوبر ، 2021.

جاء القرار كنتيجة لمراجعة الأوراق البحثية التي تظهر الفائدة من التطعيم، وسنواصل مراقبة البيانات ومراجعة القرار

أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية نحمان آش مساء اليوم الخميس عن موافقته على توفير لقاح كورونا بدورته الرابعة، ولكن فقط للمواطنين الذين يعانون من نقص المناعة.

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وأوضح آش أن القرار "جاء كنتيجة لمراجعة الأوراق البحثية التي تظهر الفائدة من التطعيم الرابع، لا سيما أمام حقيقة أن هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بمتحور الأوميكرون". وأضاف "طالما أننا نقدر أن فرص الإصابة بالمرض على نحو خطير هو أعلى وسط من هم يعانون نقص المناعة، فسوف نوافق على اللقاح الرابع، وسنواصل مراقبة البيانات ومراجعة القرار كل يوم."

وكشف مفوض كورونا، البروفيسور سلمان زرقا، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، عن تقديراته بأنه "في الأيام القليلة المقبلة، لن نتمكن من التمييز بين حالات الأوميكرون وحالات الدلتا، الأمر الذي سيحملنا على التعامل مع الموجة الخامسة كموجة مشتركة" عل ما جاء في موقع واينت. ومن جانبها قالت رئيسة خدمات الصحة العامة، الدكتورة شارون الروعي برايس، فإن "معظم المصابين حتى الآن هم من فئة الشباب. ولا يعني ذلك أن الفيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد ولكن العلة هي في انتشار العدوى بشكل مكثف، إضافة الى كون هذه الفئة السكانية غير مطعمة. وتستوجب بعض الحالات تحويل هؤلاء الأولاد الى المستشفيات وهو الأمر الذي يعزز الحاجة الى تطعيمهم في هذا الوقت بالذات ".