إسرائيل أنفقت 8.4 مليار دولار لمحاربة كوفيد، بما في ذلك 1.2 مليار على اللقاحات

خبراء "سيزداد عدد الحالات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ، وسيبلغ الوباء ذروته قبل أن يتناقص"

أنفقت إسرائيل مايقرب 29 مليار شاقل (8.4 مليار دولار) على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، بما في ذلك 6 مليارات شاقل على الاختبارات و 4.3 مليار شاقل، على اللقاحات، لمكافحة وباء كورونا، وتم تقسيم باقي النفقات بين اختبارات كوفيد في المدارس، والحجر الصحي في الفنادق، والعاملين في مراكز العمليات المختلفة، والاتصالات للوقاية، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12.

وطلب وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، أمس الخميس، تمديدًا ماليًا للنظام الصحي، للتعامل مع انتشار المتحور "أوميكرون"، في الوقت الذي تتوقع فيه إسرائيل زيادة كبيرة في حالات العلاج في المستشفيات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف هورويتز، في تصريح صحفي أنه يريد "زيادة أسرة المستشفيات، وأجهزة التنفس « ECMO »" مشيرا إلى أن "هذا المطلب سينقذ الأرواح وأتوقع أن تدرك خزينة الدولة أن هناك أشياء لا يمكن الاستغناء عنها."

وأعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في تشرين الأول/أكتوبر، أن "الحكومة خصصت 10 مليارات شاقل إضافية (2.84 مليار يورو) للتعامل مع الموجات المستقبلية المحتملة لوباء كورونا.

كما حذر باحثو الجامعة العبرية الحكومة الإسرائيلية من أنه بحلول نهاية شهر كانون الثاي/يناير ، قد يصل عدد الحالات الصعبة إلى ما بين 1000 و 2500.

وأشار خبراء آخرون إلى أنه "يمكن تحديد 20 ألف حالة يومية جديدة بحلول الأسبوع المقبل"، وأنه "سيزداد عدد الحالات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وسيبلغ الوباء ذروته قبل أن يتناقص".