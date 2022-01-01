إسرائيل: الجيش يعلن اعتقال شخصين حاولوا التسلل من لبنان

تم رصد اثنين متسللين من المشتبه بهما عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإعتقال اثنين من المشتبه بهما عبرا الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، ران كوخاف، إنه "تم رصد اثنين متسللين من المشتبه بهما عبرا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه "تم استجوابهم على الفور"، مؤكدا أن "هذه قضية حساسة للغاية."

وأشار الجيش إلى أن الرجلين يعتقد أنهما من السودان، وأنهما سافروا عبر الأراضي الإسرائيلية في غرب الجليل.

وفي سياق منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي أن مدنيا إسرائيليا أعيد إلى إسرائيل عبر معبر روش هانيقرة بعد زيارة لبنان في وقت سابق من هذا الشهر.

ووصف الجيش الإسرائيلي، المنطقة الحدودية مع لبنان بأنها معرضة لتسلل العدو وشهدت العشرات من حوادث تهريب المخدرات والأسلحة على طول الحدود بالإضافة إلى العديد من عمليات التسلل من قبل العمال المهاجرين في العام الماضي.