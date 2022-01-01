إسرائيل / كورونا: دراسة تؤكد إمكانية إصابة 20 ألف شخصا بالمتحور أوميكرون الأسبوع المقبل

حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، تم رصد 5466 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت دراسة نشرها باحثون في الجامعة العبرية، اليوم السبت، أنه المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص المصابين بالمتحور أوميكرون 20 ألف شخص خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يزداد أكثر في الأسبوع التالي.

ووفقًا لهذه الدراسة، فإن ارتفاع عدد الإصابات وكذلك الإصابة بأعراض وأمراض خطيرة لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يعد لقاحهم فعالاً، سيتسبب في عبء ثقيل للغاية على المستشفيات.

وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، تم رصد 5466 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يستمر معدل تكاثر الفيروس، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى في الارتفاع، ويقف الآن عند 1.76.

يشار أنه حاليا يوجد 101 مريضا في حالة خطيرة، 27 منهم يتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي، ويذكر أنه توفي 8244 إسرائيليًا بسبب كورونا حتى الآن.