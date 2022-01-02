دراسة تحذر من إمكانية إصابة 99% من مواطني اسرائيل بكورونا وتدعو للاستعداد للتداعيات المحتملة

الأرقام تستند إلى بيانات من إنجلترا وجنوب إفريقيا، كما أنها لم تأخذ في الحسبان اتخاذ تدابير ممكنة مثل الإغلاق

من المقرر أن يجتمع اليوم الأحد، وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتس ومدير مكتبه البروفسور نحمان آش، مع مدراء المستشفيات في اسرائيل للاطلاع على صورة الوضع جراء التطورات المستجدة فيما يتعلق بجائحة كورونا. وسيتم التباحث في المعلومات التي وردت في سيناريو أوميكرون، الذي أعده معهد العلوم التطبيقية التخنيون ومعهد جارتنر والذي يتنبأ بأن 99٪ من السكان في إسرائيل سيصابون بعدوى اوميكرون.

كما تفيد الدراسة أنه بحال كانت نسبة المرضى بصورة خطيرة 1: 8 (مقارنة بالدلتا) فإنه من المتوقع أن نحصل على 1250-1700 مريض في حالة خطيرة. أما بحالة كانت النسبة 1: 5 سيكون هناك ما بين 2000-2750 مريض بحالة خطيرة. يشار الى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات من إنجلترا وجنوب إفريقيا، كما أنها لم تأخذ في الحسبان اتخاذ تدابير ممكنة مثل الإغلاق.

وحذر مدراء المستشفيات من نقص كبير في القوى العاملة لا سيما أمام واقع يحاكي السيناريو المحتمل وفقاً للدراسة. واتهم مسؤولو المستشفى وزارة الصحة بسوء السلوك، في محادثة مع وزير الصحة، بحسب موقع واينت. وقال مدير مستشفى برزيلاي في أشكلون البروفيسور حيزي ليفي، إن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب فرض الحجر الصحي على قطاعات واسعة من الأطقم الطبية، قد تنتج عنه أزمة في قدرة المستشفيات على استيعاب تلك الأعداد من المرضى".

من جانبه، قال هوروفتس إن مكتبه طالب وزارة المالية إضافة 100 سرير لأقسام العناية المركزة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

يشار الى أن معامل العدوى يقف اليوم عند 1.84 فيما ارتفع المعدل الإيجابي للإصابات الى 4.57%. كما تشير الإحصاءات الرسمية الى التحقق من 4197 إصابة جديدة منذ يوم امس، من أصل 92.503 فحص كورونا. ويرقد في المستشفيات في هذه الأثناء 110 مرضى حالتهم خطيرة، إضافة الى 37 حالة تخضع للتنفس الأصطناعي.

وتشير المعطيات الى أن عدد المتوفين الإجمالي بكورونا منذ انتشار الجائحة هو 8244 شخصاً.