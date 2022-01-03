إسرائيل : رغم انتشار المتحور أوميكرون قد تخفف القيود المفروضة على السفر

أضاف بينيت "أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التعديلات هذا الأسبوع"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الأحد، أن الحكومة قد ترفع قريبًا بعض قيود السفر المفروضة لكبح تفشي المتحور أوميكرون في البلاد.

وأضاف بينيت "أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه التعديلات هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن وزارات السياحة والداخلية والصحة الإسرائيلية ستجتمع في وقت لاحق لصياغة قواعد السفر الجديدة.

ومن جانبه، قال وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، في الاجتماع الوزاري الأسبوعي أمس الأحد، "حان الوقت لإنهاء عزلة الإسرائيليين المحصنين العائدين من الخارج". مضيفا "أعتقد أيضًا أنه ينبغي القيام بذلك في الأسبوع" ، ودعا أيضًا إلى عودة غير المواطنين الذين تم تطعيمهم إلى إسرائيل ، لأنه "على الرغم من خطة المساعدة ، لن يكون قطاع السياحة والاقتصاد قادرين على الاستمرار في تحمل الخسائر ".

يشار إلى أن مطار إسرائيل الدولي، تم إغلاقه أمام الأجانب منذ اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تم وضع حوالي 15 دولة على القائمة الحمراء ، مما يعني أنه لا يمكن للإسرائيليين الذهاب إلى هناك دون تصريح خاص.

ويذكر أن اللجنة الاستشارية أوصت الأحد الماضي، بأن يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي تمامًا حظر السفر إلى هذه الوجهات في غضون الأسبوعين المقبلين.