مواقع إخبارية إسرائيلية تتعرض لعملية الاختراق في ذكرى مقتل سليماني

أضافت الصحيفة "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر لإسرائيل"

تعرضت مواقع إخبارية إسرائيلية، "جيروزاليم" و "معاريف" اليوم الإثنين، لعملية اختراق، من قراصنة مؤيدين لإيران في الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن موقعها على الإنترنت تعرض للاختراق، وأظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بدلا من عرض الصفحة الإخبارية الرئيسية.

وأضافت الصحيفة في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة، مؤكدة "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر لإسرائيل".

وفي نفس السياق، استهدف حساب تويتر التابع لصحيفة "معاريف" بالرسم التوضيحي ذاته الذي كتب عليه نص يقول "نحن قريبون منكم وأنتم لا تفكرون في ذلك "باللغتين الإنجليزية والعبرية.

يشار إلى أن سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، لقي مصرعه بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجه من مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.