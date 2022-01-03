إسرائيل تسمح بدخول السائحين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا من الدول البرتقالية الأسبوع المقبل

"سيخضع القادمين من دول مصنفة ببرتقالية لفحص كورونا قبل صعودهم الى الطائرة وبعد وصولهم الى المطار"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ستسمح بدخول الزوار الذين تم تطعيمهم ضد فايروس كورونا من الدول البرتقالية اعتبارا من 9 من يناير كانون الثاني.

وأضافت الوزارة أنه "سيخضع القادمين من دول مصنفة ببرتقالية لفحص كورونا قبل صعودهم الى الطائرة وبعد وصولهم الى المطار وانتظار تلقي النتيجة السلبية للفحص".

وفي نفس السياق، توصي لجنة وزارة الصحة المكلفة بتصنيف الدول، بنقل جنوب إفريقيا والمجر ونيجيريا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وكندا من القائمة الحمراء إلى القائمة البرتقالية.

يشار إلى أن مطار إسرائيل الدولي تم إغلاقه أمام الأجانب منذ اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. و تم وضع حوالي خمسة عشر دولة حتى الآن على القائمة الحمراء.

ويذكر أن اللجنة الاستشارية أوصت الأحد الماضي، بأن يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي تمامًا حظر السفر إلى هذه الوجهات في غضون الأسبوعين المقبلين.